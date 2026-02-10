Un bolso y la batería, claves del éxito de la líder de Japón con los votantes jóvenes

Se trata del mejor resultado del PLD en su historia, y permite a la primera mujer gobernante de Japón promover su agenda los próximos cuatro años en este país de 123 millones de habitantes.

El socio de coalición del PLD, el Partido de la Innovación de Japón (PIJ), alcanzó 36 escaños, con lo cual el bloque oficialista ocupa 351 de los 456 puestos de la cámara baja, según datos del Ministerio del Interior. En el legislativo saliente, el PLD tenía solo 198 escaños y 34 del PIJ.

La elección también mostró un crecimiento del partido antimigratorio Sanseito, con 15 escaños desde dos en el período anterior.

La oposición

Agrupaciones opositoras como el Partido Constitucional Democrático y el anterior socio del PLD, Komeito, sufrieron grandes derrotas, pasando de 167 a 49 escaños.

Una mayoría de dos tercios permite al gobierno anular decisiones de la cámara alta, donde la coalición oficialista es minoría.

También le da a Takaichi la opción de emprender la compleja tarea de reformar la constitución, como ha dicho que pretende hacer.

“Más fuerte, más próspero”

“Este es el inicio de la pesada responsabilidad de hacer que Japón sea más fuerte, más próspero”, declaró Takaichi, de 64 años.

“Creemos que el público ha mostrado comprensión y simpatía hacia nuestros llamados para dar un importante giro político”, expresó.

Sanae Takaichi convocó la elección anticipada aprovechando su elevada popularidad, tras convertirse en octubre en la quinta primera ministra en cinco años.

Cae participación de legisladoras

Pese a ser la primera mujer jefa de gobierno en Japón, ha mostrado poco interés en destacar su género en un panorama político dominado por hombres.

De hecho, el número de mujeres legisladoras cayó a 68 desde 73, según los resultados oficiales.

Pero Takaichi fue un éxito con los votantes, en especial los jóvenes, que celebran desde su bolso hasta su improvisación con una canción de K-pop junto al presidente de Corea del Sur.

Aún así, enfrenta grandes desafíos, como ayudar a las familias a hacerle frente a los precios crecientes y estimular la economía sin asustar a los inversores con la situación financiera del país.

Presión desde EE.UU.

Su gobierno también enfrenta presión para cumplir las promesas que le hizo al presidente estadounidense, Donald Trump, de invertir 550.000 millones de dólares en su país.

Asimismo, las relaciones con China son un foco de tensión, sobre todo luego de que Takaichi sugirió en noviembre que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentaba tomar Taiwán por la fuerza.

China considera a la isla de gobierno autónomo como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para retomarla.