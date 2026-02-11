Rebelión policial en Argentina por reclamos salariales y de atención a salud mental

En Rosario viven 1,3 millones de personas. La chispa de la protesta se encendió la semana pasada tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, en el más reciente de una serie de suicidios dentro de las fuerzas policiales de Santa Fe.

Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando otro grupo de efectivos de su misma fuerza buscó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos.

Lea más: La argentina de Milei ante el dilema de comerciar con China o EE.UU.

Cerca de 200 personas, incluyendo oficiales retirados y familiares, se manifestaron hasta entrada la madrugada del miércoles quemando cubiertas de auto frente a la jefatura de policía de la ciudad, la más golpeada por el crimen en Argentina, mientras un puñado de patrulleros y motos hacían sonar sus sirenas a pocos metros en señal de protesta.

Salarios dignos y salud mental

Entre las personas que hacían la vigilia se encontraba Néstor, un policía retirado de 68 años que no dio su apellido por temor a represalias y dijo que su nieto, también policía, se suicidó en mayo de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Consideró que lo hizo “empujado por este sistema corrupto que hay, por tantas presiones, personales pero institucionales también: que la plata no alcanza, que hay que hacer adicionales, que uno tiene una familia que mantener”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Unos seis exfuncionarios de Milei son procesados por corrupción

Entre el aroma del caucho quemado, se veían pancartas con inscripciones como “sin salarios dignos no hay salud mental” y otra en forma de cruz con una veintena de nombres de policías que se suicidaron o murieron mientras se encontraban en servicio, dijeron manifestantes.

Negociaciones

Tras negociaciones que se extendieron hasta la madrugada del miércoles con el gobierno provincial de Santa Fe (centro), Gabriel Sarla, expolicía y abogado que oficia de intermediario por parte de los manifestantes, les contó en una ronda que no hubo avances significativos en sus reclamos.

“Nos vamos medio cabizbajos, con las manos vacías, porque el tema central, que era el tema salarial, no se pudo tratar, no venimos con ningún ofrecimiento”, contó.

A raíz de la protesta que se inició el lunes, al menos veinte uniformados fueron suspendidos y se les ordenó entregar sus armas y chalecos antibalas. El levantamiento de esas sanciones es otro de los reclamos.

Chalecos al suelo

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe elevó un informe a la justicia local, que investiga a los policías desplazados y a otros de sus compañeros por irregularidades en la protesta, reportó el periódico local La Capital.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, advirtió ayer que “se fueron montando grupos con acciones violentas, antijurídicas, y empezaron a instigar al personal policial (...) tratando de desestabilizar” el accionar de prevención mediante el “abandono del servicio”.

Situada junto al río Paraná, Rosario, a 300 km de Buenos Aires, es la tercera ciudad del país y en sus márgenes se ubica uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.

Lea más: Mayoría de la población de grandes economías mundiales rechaza las políticas de Trump

Sin embargo, se ha dado a conocer por la violencia del narco y ha ocupado titulares en la prensa por las amenazas contra futbolistas como Ángel Di María, Lionel Messi o sus familiares.

Con una tasa de homicidios de 5,7 por cada 100.000 habitantes, Santa Fe lidera las estadísticas a nivel nacional, aunque finalizó 2025 con el segundo registro más bajo desde 2014, según el Observatorio de Seguridad Pública provincial.