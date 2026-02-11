Video: a los golpes en el Parlamento turco

Legisladores de Turquía -oficialistas y opositores- se enfrentaron a los golpes en medio de una sesión para tomar juramento a un ministro designado por el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Los opositores del partido CHP pretendían impedir el juramento del nuevo ministro de Justicia, Akın Gürlek, que según la disidencia aún estaba asignado como fiscal jefe de Estambul.

La acalorada discusión se descontroló después y decenas de legisladores terminaron en una pelea que duró varios minutos.

Finalmente, Gürlek juró rodeado de legisladores del oficialismo.

Designación de Erdogan

Según la agencia EFE, el Presidente turco anunció la sustitución de sus ministros de Justicia y de Interior, en un gesto que marcará, según los críticos, una línea aún más dura contra la oposición.

En los últimos ocho años el ministro designado presidió varios tribunales de Estambul, donde hubo numerosos juicios polémicos con penas duras contra políticos de la oposición y destacados defensores de derechos humanos, académicos y periodistas.

En 2022, Gürlek fue nombrado viceministro de Justicia y en 2024 obtuvo el cargo de fiscal jefe de Estambul, posición desde la que dirigía las acusaciones contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, encarcelado desde marzo de 2024.

El dirigente del opositor partido socialdemócrata CHP, Özgür Özel, calificó en 2024 a Akin Gürlek como “guillotina andante”, por lo que fue condenado a una indemnización por daños morales.