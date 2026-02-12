Michelle Yeoh recibe un Oso de Oro: Nunca pensé que una chica malasia llegaría hasta aquí

Una chica que ha "cruzado lenguas y culturas, continentes y géneros" solo guiada por una curiosidad inmensa que no solo le ha dado una carrera sino "una vida que ha llegado mucho más lejos de los que imaginaba".

Para la actriz malasia este premio, que podría parecer el cierre de su trayectoria, es en realidad una oportunidad para "parar, mirar atrás, respirar y seguir hacia adelante".

Porque aseguró que siente la misma curiosidad que en sus inicios, cuando su único objetivo era hacer que sus padres se sintieran orgullosos y alentó a los jóvenes cineastas a hacer oír su voz. "Vuestra voz cuenta, es vuestro poder".

La actriz recogió el premio de manos del director Sean Baker, con el que acaba de rodar un cortometraje, 'Sanidwara', que se presentará este viernes en la Berlinale.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Baker recordó que la primera vez que vio una película de Yeoh se dio cuenta de que era una persona diferente, algo que el mundo comprobó muy rápido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Redefinió lo que un héroe de acción podía parecer, moverse o ser", añadió el director sobre una intérprete que ha hecho cine de Hollywood, independiente, televisión y todo con la misma profesionalidad, valentía y generosidad.

Y ha aportado "la más pequeña verdad humana" a todo lo que ha hecho, agregó Baker, que la calificó de "símbolo de la libertad artística, la fortaleza y el valor".

La Berlinale ha premiado a Michelle Yeoh por "sus extraordinarios logros en el cine" y por una versátil trayectoria de cuatro décadas en todo el mundo que culminó en la consecución de un Óscar a mejor actriz, lo que la convirtió en la primera actriz de ascendencia asiática en ganar en esta categoría.

"Michelle Yeoh (Malasia, 1962) es una artista y performer visionaria cuya obra desafía fronteras, ya sean geográficas, lingüísticas o cinematográficas", afirmó en un comunicado la Berlinale, que destacó "su imponente presencia, sus audaces elecciones artísticas y su inconfundible estilo".

Yeoh, que ganó el Óscar a mejor actriz por su interpretación en 'Everything Everywhere All at Once' ('Todo a la vez en todas partes', 2022), está considerada como una de las actrices más versátiles e influyentes de su generación.

La actriz malasia de origen chino se dio a conocer a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 con películas como 'Yes, Madam!' ('Ultra Force 2', 1985), 'Roya Warriors' ('Ultra Force: Acción sin límite', 1986) o 'Wing Chun' (1994), que la convirtieron en uno de los iconos femeninos más importantes del cine asiático de acción y artes marciales.

Pero el respaldo definitivo le llegó con su participación en 1997 en la saga de James Bond como la agente secreta Wai Lin en 'Tomorrow Never Dies' ('El mañana nunca muere'), junto a Pierce Brosnan, y con 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' ('Tigre y dragón', 2000), de Ang Lee.