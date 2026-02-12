Primera manifestación de magnitud en Venezuela, tras la caída de Maduro

Se trata de la primera manifestación de magnitud en suelo venezolano tras la caída del presidente Nicolás Maduro, en enero pasado, luego de la intervención militar de Estados Unidos.

Bajo la consigna “¡No tenemos miedo!” , miles se reunieron con pancartas y banderas en los alrededores de la principal universidad del país, en Caracas, ante el llamado del movimiento estudiantil en conmemoración del día de la juventud, constataron periodistas de la AFP.

Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el poder y bajo presión estadounidense ha dado señales del fin de la represión característica de los 27 años de gobiernos chavistas.

“Amnistía ya”

“Amnistía ya” se lee en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde los manifestantes gritaban “¡Ni uno, ni dos, que sean todos!” en petición de la libertad plena de los cientos de presos políticos que aún quedan tras las rejas.

La oenegé Foro Penal contabiliza más de 600 detenidos por razones políticas que aún esperan por salir de los calabozos en un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero.

El chavismo también convocó a una manifestación en el centro de Caracas.

El Parlamento tiene previsto además iniciar hoy el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que lleve a excarcelaciones masivas de presos políticos.