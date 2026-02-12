Trump advierte que EE.UU. activará una segunda fase "dura" para Irán si no hay acuerdo

Preguntado en una rueda de prensa sobre la reunión que mantuvo en la Casa Blanca un día antes con Netanyahu y si este le pidió suspender las conversaciones con el Gobierno iraní, Trump dijo que no "habían hablando sobre eso".

"Hablaré con ellos (los iraníes) todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos", afirmó.

Trump insistió en la necesidad de llegar a un pacto nuclear con Irán, porque "de lo contrario, será muy traumático" para la nación persa. "No quiero que eso suceda, pero tenemos que llegar a un acuerdo", agregó.

Añadió que Teherán debería "haber llegado a un acuerdo la primera vez. En cambio sufrieron el 'Midnight Hammer'", dijo en referencia a la Operación Martillo de Medianoche, en la que EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Si (los iraníes) no llegan a un acuerdo, será otra historia. Pero ayer tuvimos una muy buena reunión con Bibi Netanyahu, y él lo entiende, pero en última instancia, depende de mí si el acuerdo es justo", indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente estadounidense reiteró su respaldo a la gestión de Netanyahu y criticó al mandatario israelí, Isaac Herzog, por no conceder un indulto al primer ministro, enjuiciado por corrupción.

"Él (Herzog) no quiere hacerlo (conceder el indulto) porque, supongo, perdería su poder. Creo que el pueblo de Israel debería realmente hacerle sentir vergüenza. Es vergonzoso que no lo conceda. Debería concederlo. Pero Bibi ha sido un gran primer ministro en tiempos de guerra, y yo he sido el mejor amigo de Israel", sentenció.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó y bombardeó instalaciones nucleares iraníes en junio pasado.

Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región.

Teherán rechaza estas exigencias y afirma que solo aceptará ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.