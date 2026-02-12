Ucrania dice haber alcanzado un arsenal de misiles y una fábrica de armamento en Rusia

El arsenal de misiles de la región de Volgogrado es, según el Estado Mayor ucraniano, uno de los mayores depósitos de munición de Rusia y fue alcanzado por misiles ucranianos Flamingo.
El Estado Mayor agrega que se han producido explosiones secundarias en el perímetro del arsenal a consecuencia del ataque ucraniano.
Por lo que respecta a la fábrica de la región de Tambov, la infraestructura afectada está especializada en la producción de equipamiento para aviación y para sistemas de misiles.
Según el Estado Mayor de Kiev, el ataque ucraniano ha provocado un incendio en la fábrica.
