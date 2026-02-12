Ucrania dice haber alcanzado un arsenal de misiles y una fábrica de armamento en Rusia

Kiev, 12 feb (EFE).- Ucrania golpeó en sus ataques de la pasada noche contra territorio enemigo un arsenal de misiles, municiones y explosivos situado en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y una fábrica de equipamiento militar de alta tecnología en la región rusa de Tambov, según un comunicado publicado por el Estado Mayor ucraniano.