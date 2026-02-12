Venezuela aplaza aprobación de histórica ley de amnistía

Se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos, un clamor que se escuchó en la primera gran manifestación opositora desde la caída de Nicolás Maduro, que congregó a miles de personas en Caracas al grito de “no tenemos miedo”.

La amnistía es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El debate se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en 27 años del chavismo. La oposición objetó el final de la redacción que exige que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho”.

Lea más: Primera manifestación de magnitud en Venezuela, tras la caída de Maduro

“No podemos confiar”

La diputada opositora Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno implica “que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera”, sino que sea un proceso automático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito”, argumentó por su lado la diputada oficialista Iris Varela. “El que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido”, añadió.

La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 personas aún detenidas por razones políticas en Venezuela. La mayoría de ellos defiende su inocencia.

La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión “en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso”, indicó el diputado Jorge Arreaza, responsable de la redacción del texto.

“Al no haber independencia de poderes (...) no podemos ponernos a derecho en cualquier circunstancia o no podemos confiar en que ese juicio no esté amañado”, explicó a la AFP la abogada Jackeline Sandoval.

La próxima sesión legislativa está prevista para el jueves próximo.

Lea más: Delcy Rodríguez dice que “en algún momento” viajará a Estados Unidos

“¡Que sean todos!”

La sesión parlmentaria coincide con una manifestación de miles de personas que convocó el movimiento estudiantil por el Día de la Juventud. Es la primera gran movilización de la oposición desde la caída de Maduro.

“Amnistía ya”, se leía en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país, donde se concentró la manifestación opositora.

“¡No tenemos miedo!”, gritaban los manifestantes tras meses de un silencio impuesto con represión. Solo las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024 llevó a más de 2.000 personas a la cárcel.

Rodríguez, que gobierna bajo presión del presidente Donald Trump, inició un proceso de excarcelaciones a los pocos días de asumir el poder y ordenó también el cierre del Helicoide. La oposición y activistas de derechos humanos señalan esta temida cárcel como un centro de tortura.

“¡Ni uno, ni dos, que sean todos!”, gritaron los manifestantes en la UCV en su petición de libertad de los presos políticos.

“Pasamos mucho tiempo en la clandestinidad, callados, en silencio por todo lo que ha vivido Venezuela con la represión”, dijo a la AFP Dannalice Anza, estudiante de 26 años. “Hoy nos levantamos, nos unificamos y nos convocamos todos para exigir cada una de las reivindicaciones necesarias para este país”.

- “Prisionero de guerra” -

El partido de gobierno convocó igualmente a una marcha que también reunió a miles. Entre sus exigencias figura la libertad de Maduro y de su esposa Cilia Flores, ambos detenidos en Nueva York donde enfrentan cargos de narcotráfico.

“Tenemos un presidente constitucional que al día de hoy es un prisionero de guerra”, se quejó a la AFP Yoiser Sánchez, un fisioterapeuta de 31 años desde la manifestación.

En una tarima, se proyectó un mensaje de la presidenta Rodríguez tras una visita más temprano a instalaciones de la petrolera Chevron con el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright.

El secretario está en Venezuela para una visita histórica en la pronosticó el fin del embargo petrolero, que rige desde 2019.

“Acabamos de terminar una agenda muy intensa” con Wright. “Me dio mucho orgullo (...) poder mostrar la verdad de Venezuela”, aseguró Rodríguez en su mensaje.