Euforia, colores y alegría en la previa del primer show de gira de Bad Bunny en Argentina

Desde temprano, los alrededores del estadio Monumental, en la cuidad de Buenos Aires, se transformaron este viernes en un mosaico de creatividad y pasión urbana como antesala del primero de los tres shows - 13, 14 y 15 de febrero, todos agotados- que dará Bad Bunny en Buenos Aires.
Los admiradores llegaron con atuendos originales, flores en el cabello y prendas personalizadas con frases como “Benito”, “Bunny” o “RIP Bunny”, además de imágenes icónicas del artista. La bandera de Puerto Rico flameaba entre la multitud, mientras vendedores ambulantes ofrecían remeras y accesorios no oficiales que completaban la estética festiva.
Entre los presentes, Jazmín Morgante, empleada de una estación de servicio, dijo a EFE: “Estoy muy emocionada, me encanta no solo él sino la producción. River es más grande y perfecto para este tour. Siento que va a arrasar. Representa a Puerto Rico, a América, y la historia lo recordará como un artista que estuvo del lado correcto”.
El personal de seguridad, identificado con chalecos fluorescentes, entregaba pulseras y colgantes con forma de cámara y cordones amarillos con inscripciones de la gira, simulando credenciales que reforzaban el ambiente de anticipación y unidad entre los seguidores.
Valentín Pereira, programador, resumió a EFE la magnitud del fenómeno: “Vine a ver al artista más escuchado del mundo, que atraviesa culturas e idiomas. Espero que lo hagamos sentir como en casa, porque él dice que somos el mejor público del mundo”.
Ailín Romero, en tanto, destacó el mensaje político del artista: “Me encanta que use su música para transmitir un mensaje político que representa no solo alegría sino también nuestra voz como latinoamericanos”.
Las puertas del estadio se abrieron a las 16:00 hora local (19:00 GMT) y el cronograma oficial incluye un show de apertura del grupo puertorriqueño Chuwi, seguido de la presentación de Bad Bunny a las 21:00 hora local (00:00 GMT).
Bad Bunny brinda en Argentina su primer show tras su destacada actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Estados Unidos el pasado domingo, donde hizo referencia a Puerto Rico y a Latinoamérica.