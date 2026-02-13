Legisladores de EE.UU. sugieren a Taiwán aumentar gasto en defensa

La isla de régimen democrático, que Pekín reclama como parte de su territorio y no descarta retomar por la fuerza, ha invertido miles de millones de dólares en modernizar sus fuerzas armadas en la última década.

Sin embargo, Taiwán, el principal fabricante de semiconductores del mundo, enfrenta una creciente presión de Washington para que haga más por protegerse de su vecino asiático.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, ha propuesto 40.000 millones de dólares adicionales en gasto militar durante ocho años. La medida ha sido bloqueada en diez ocasiones desde diciembre por el Parlamento, controlado por la oposición.

Disuadir agresión china

Una carta fechada este 12 de febrero y firmada por 37 miembros republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes señaló que Estados Unidos y Taiwán “deben hacer más para disuadir la agresión de la RPC (República Popular China)”.

El presidente chino, Xi Jinping, “está enfocando todos los elementos del poder nacional de la RPC para controlar Taiwán”, dijeron los legisladores en la misiva.

Si bien Estados Unidos “debe abordar el enorme retraso en la entrega de armas a Taiwán”, la isla también necesita “dar un paso al frente con nosotros”, indicaron.

La carta está dirigida a los líderes de los partidos opositores de Taiwán, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (TPP), así como al presidente del parlamento del KMT y al coordinador de bancada del Partido Democrático Progresista (DPP).

Washington ha sido durante mucho tiempo el respaldo más importante de Taiwán y su mayor proveedor de armas.