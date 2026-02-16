Central obrera convoca a “huelga sin calle” contra la reforma laboral de Milei

El proyecto, que puede ser debatido por la Cámara de Diputados esta semana o la próxima, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga.

Los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) consideran a estos cambios “regresivos” y “anticonstitucionales”. Pero el gobierno asegura que ayudarán a reducir la informalidad laboral, que alcanza a más del 40% del mercado de trabajo, y a crear empleos al disminuir la carga impositiva al empleador.

“Hay consensos colectivos para ir a una huelga nacional”, anticipó Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT antes de la reunión de urgencia del consejo directivo de este lunes donde se resolvió la medida de fuerza.

Huelga sin movilización

La CGT anunció que la huelga nacional será sin movilización en las calles. Será la cuarta huelga general contra las políticas del gobierno de Javier Milei desde que asumió en diciembre de 2023.

“Va tener una gran adhesión general y va a demostrar el descontento no solamente con este proyecto de ley, sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina”, dijo Jerónimo.

Fuentes de la CGT precisaron que “como siempre, habrá libertad de acción en cada sindicato”. La convocatoria, sin movilización, se formalizará el miércoles al mediodía en una conferencia de prensa.

Síntomas de recesión

El debate parlamentario se produce en un contexto económico con síntomas de recesión, caída de la producción fabril y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, según fuentes privadas.

El miércoles pasado miles de personas protestaron frente el Congreso cuando el proyecto fue debatido en el Senado, que lo aprobó por 42 votos a favor y 30 en contra.

Sindicatos, partidos opositores y organizaciones sociales protestaron en una manifestación que terminó en refriegas callejeras con la policía y una treintena de arrestados.

La última huelga general, realizada el 10 de abril de 2025, tuvo relativa adhesión al no plegarse los sindicatos del transporte por intimación del ministerio de Trabajo.

En esta ocasión, sindicatos ferroviarios y de colectiveros adelantaron que se plegarán a la huelga.