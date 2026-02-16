Líderes globales llegan a India para la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial

La enorme demanda de IA generativa impulsa las ganancias y el precio de las acciones de muchas empresas tecnológicas, pero al mismo tiempo crece la ansiedad que presenta para la sociedad y el medio ambiente.

El primer ministro Narendra Modi inaugurará la conferencia de cinco días denominada Cumbre de Impacto IA, que apunta a promulgar una “hoja de ruta compartida para la gobernanza y colaboración global de la IA”.

“Esta ocasión es una prueba más de que nuestro país avanza rápidamente en el campo de la ciencia y la tecnología”, y “demuestra la capacidad de los jóvenes de nuestro país”, comentó Modi.

Problemas y oportunidades

Se trata de la cuarta reunión anual que aborda los problemas y oportunidades que plantea la IA, después de las que se celebraron en París, Seúl y Reino Unido.

El gobierno indio espera 250.000 visitantes de todo el sector, incluyendo 20 gobernantes y 45 delegaciones ministeriales.

Participarán jefes ejecutivos tecnológicos como Sam Altman de OpenAI y Sundar Pichai de Google, aunque el jefe del gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia, Jensen Huang, canceló su participación.

Modi buscara “fortalecer la alianza global y definir el liderazgo de India en la IA en la década que viene” , en conversaciones con líderes como el francés Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, según los organizadores.

Toma de decisiones claves

Pero está en duda que puedan tomar decisiones significativas para que los gigantes de esta tecnología asuman su responsabilidad, comentó a la AFP Amba Kak, codirector ejecutivo del AI Now Institute.

Los compromisos adoptados por la industria en cumbres previas “han sido en gran medida marcos limitados de autorregulación que ponen a las empresas de IA en la posición de corregir sus propios deberes”, señaló Kak, exasesor de IA de la Comisión Federal de Comercio estadounidense.

Seguridad

En la cita del año pasado, denominada Cumbre de Acción IA, en París, decenas de países firmaron una declaración que pide esfuerzos para regular esta tecnología para hacerla “abierta” y “ética”.

Pero Estados Unidos no firmó la declaración, y el vicepresidente JD Vance advirtió que “la regulación excesiva (...) puede matar a un sector transformativo cuando está despegando”.

La cumbre de India tiene como temas “pueblos, progreso, planeta”, denominados los tres “sutras”. Pero la seguridad en IA se mantiene como prioridad, incluyendo los peligros de la desinformación como los deepfakes.

Deepfakes y seguridad de los niños

En enero hubo una reacción mundial a la herramienta de IA Grok, de Elon Musk, porque permitió a los usuarios producir imágenes sensualizadas de personas reales, incluyendo niños.

“La seguridad de los niños y los daños digitales también figuran en la agenda, sobre todo ahora que la IA generativa reduce las barreras al contenido nocivo” , afirmó a la AFP Kelly Forbes, directora del Instituto Asia Pacífico de IA.

“Hay espacio real para el cambio”, aunque podría no darse lo suficientemente rápido”, agregó Forbes.

IA para muchos

Los organizadores destacan la cumbre de este año como la primera celebrada en un país en desarrollo.

“La cumbre moldeará una visión compartida de la IA que realmente sirve a los muchos, no solo a los pocos”, indicó el ministerio indio encargado de tecnología informática.

Por su parte Seth Hays, autor del boletín del Asia AI Policy Monitor, afirmó que las conversaciones en la cumbre podrían centrarse en “asegurar que los gobiernos pongan algunas restricciones, sin impedir el desarrollo de la IA”.

“Podrían darse algunos anuncios de más inversión estatal en IA pero tal vez no cambie mucho, porque India necesita alianzas para integrarse al escenario internacional de IA”, indicó Hays a la AFP.