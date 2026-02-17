Tribunal fija nueva fecha para audiencia de Maduro, en Nueva York

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente venezolano Nicolás Maduro y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega “problemas de planificación y logística”, sin especificar más detalles.

La próxima audiencia se hará, según las autoridades judiciales, del 17 al 26 de marzo.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

Lea más: Secretario de Estado a la presidenta de Venezuela: “No se equivoquen”

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Maduro, que gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.