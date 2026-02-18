Asesinada una mujer paraguaya en Madrid en un posible caso de violencia machista

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer, de 37 años y de nacionalidad paraguaya al igual que el presunto agresor, tenía signos de estrangulamiento.

Según indicaron las fuentes, el supuesto autor del crimen se ha dirigido a una patrulla de la Policía Nacional en el barrio de Tetuán en Madrid y les ha confesado que había matado a su expareja.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a la mujer fallecida en una habitación tumbada en la cama y con signos evidentes de estrangulamiento. Al parecer, la víctima llevaba varias horas muerta.

La mujer tenía dos hijos -uno de corta edad-, que no eran de su expareja, aunque se desconoce si se encontraban en la casa en el momento del crimen.

La policía ya investiga el caso y por el momento se desconoce si había denuncias previas de violencia machista contra el detenido.

Hasta el momento, la Delegación del Gobierno ha confirmado siete víctimas mortales de crímenes machistas en lo que va de año en España.

Si se confirman ambos casos, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España desde 2003 ascenderá a 1.352.