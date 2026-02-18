EEUU acusa a China de hacer una prueba nuclear encubierta y amenaza con retomar las suyas

El secretario de Estado adjunto de EE.UU. para el control de armas y la no proliferación, Christopher Yeaw, hizo la acusación durante un acto este martes en el centro de estudios Hudson Institute en Washington.

"Estados Unidos ha comprobado que China ha llevado a cabo ensayos nucleares explosivas, incluida la preparación para pruebas con potencias designadas de cientos de toneladas", subrayó Yeaw.

El funcionario aseguró que, para "esconder sus actividades del mundo", Pekín recurrió a técnicas de "desacoplamiento", como detonar dispositivos a gran profundidad bajo tierra, para que no lo detectaran los sistemas de vigilancia internacionales.

Según Yeaw, la explosión controlada tuvo lugar el 22 de junio de 2020, "muy cerca" de una instalación secreta conocida como Lop Nur, en la región occidental china de Xinjiang, y Estados Unidos la detectó gracias a datos sísmicos que captó desde la vecina Kazajistán.

La presunta explosión china alcanzó una magnitud de 2,76 y no era compatible con un terremoto ni con las actividades de la minería, defendió Yeaw, quien sin embargo no supo especificar la cantidad de energía liberada en la detonación debido a los supuestos esfuerzos del Gobierno chino por ocultar la prueba.

Sin embargo, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que utiliza sensores sísmicos para detectar explosiones nucleares, puso en duda este martes la acusación de Yeaw.

En un comunicado, el organismo afirmó que ese día detectó "dos eventos sísmicos muy pequeños, con 12 segundos de diferencia" en esa zona de China, pero que eran demasiado pequeños para "evaluar la causa de estos eventos con certeza".

Yeaw insistió en los presuntos esfuerzos de Pekín por ocultar esas pruebas y recordó que Trump ha expresado su interés en retomar las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos, que se detuvieron en 1992, porque afirma que Rusia y China también lo están haciendo.

"No vamos a quedarnos en una desventaja intolerable", dijo Yeaw.

Estados Unidos, China y Rusia firmaron en 1996 el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que prohíbe cualquier explosión nuclear, aunque los dos primeros países nunca ratificaron el texto y Moscú rescindió su ratificación en 2023.

Después de que expirara este mes el tratado Nuevo START para limitar la carrera nuclear, Trump ha instado a desarrollar un nuevo pacto que no solo incluyera a Rusia sino también a China, que se ha negado a participar hasta ahora en acuerdos de ese tipo.