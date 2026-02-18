Zuckerberg testificará en juicio sobre adicción a redes sociales en EE.UU.

El jefe de 41 años de Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- es el testigo más esperado en el juicio en California. Este es el primero de una serie de casos que podrían sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio será la primera vez en la que el multimillonario hable sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes en el mundo, directamente ante un jurado.

Los 12 jurados en Los Ángeles escucharán testimonios hasta finales de marzo para decidir si YouTube, de Google, e Instagram tienen alguna responsabilidad por los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., una residente de California de 20 años, quien ha sido usuaria compulsiva de redes sociales desde su infancia.

Experiencias

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11 y después TikTok y Snapchat.

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron de forma deliberada sus plataformas para promover su uso compulsivo entre las personas jóvenes, dañando su salud mental en el proceso.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para este verano, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

Los procedimientos se enfocan solo en el diseño de las aplicaciones, de los algoritmos y las funciones de personalización, toda vez que las leyes de Estados Unidos garantizan a las plataformas una inmunidad casi absoluta frente a la responsabilidad por el contenido generado por usuarios.

TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, alcanzaron acuerdos confidenciales con la demandante antes del inicio del juicio.

“Uso problemático”

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, fue el primer ejecutivo de Silicon Valley en testificar, el 11 de febrero. Dijo a los jurados que rechazaba el concepto de adicción a redes sociales y prefería hablar de “uso problemático”, la terminología que prioriza Meta.

“Estoy seguro de que he dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la veía hasta muy tarde en una sola noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, dijo Mosseri.

El día anterior, los abogados de la demandante llamaron a testificar a la psiquiatra Anna Lembke para que explicara cómo las redes sociales pueden actuar como “una droga de entrada” para los jóvenes, reconfigurando sus cerebros aún en desarrollo hacia conductas adictivas.

Otras plataformas

Neal Mohan, jefe de YouTube, también tenía previsto testificar. Sin embargo, los abogados de la demandante dijeron que llamarán a otro ejecutivo de la plataforma de videos.

Los procedimientos en Los Ángeles ocurren de manera paralela a un caso similar a nivel nacional ante un juez federal en Oakland, California, que podría resultar en otro juicio en 2026.

Meta también afronta este mes un juicio en Nuevo México, donde fiscales acusan a la compañía de priorizar sus ganancias por encima de la protección de menores frente a depredadores sexuales.