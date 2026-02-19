La ONU muestra su preocupación por la "limpieza étnica" de Israel contra los palestinos

El mismo documento señala que tales acciones "parecen tener como objetivo el desplazamiento permanente de los palestinos en todos los territorios ocupados".

En el informe, que abarca el período entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, poco después de la entrada en vigor del precario alto el fuego que comenzó el día 10 de ese mes, se abordan y denuncian no solamente los crímenes perpetrados por Israel, sino por todos los actores implicados en el conflicto.

"Las fuerzas israelíes, Hamás y otros grupos armados palestinos han continuado cometiendo graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza, graves violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y crímenes atroces", sostiene.

Las evidencias que lleva a esas conclusiones han sido recolectadas a través del seguimiento de la situación en los territorios palestinos por parte del organismo de la ONU, pero también se han tenido en cuenta informaciones de fuentes gubernamentales, de otras agencias de las Naciones Unidas y de diferentes oenegés.

La Oficina de Derechos Humanos señala que solicitó acceso total a Israel y a los territorios palestinos ocupados para investigar las violaciones cometidas por todos los responsables, pero que al momento de redactar el informe no había recibido ninguna respuesta de Israel, "que sigue denegando visados" a su personal internacional".

"Durante el período que abarca el informe, la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros y la denegación de asistencia humanitaria parecían tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza. Esto, junto con los traslados forzosos que parecen tener como objetivo un desplazamiento permanente, suscita preocupación por la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania", recoge el informe.

Y para ello se apoya en numerosos datos. Por ejemplo, entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, registró 1.993 ataques contra edificios residenciales en la Franja de Gaza; 642 ataques contra tiendas de campaña improvisadas en las que malviven palestinos o 121 órdenes de desplazamiento dirigidas a la población gazatí.

"Las acciones de Israel indicaban la realización de traslados forzosos masivos", abundó la agencia de la ONU, y también apuntó que "la militarización de la asistencia humanitaria por parte de Israel en Gaza condujo a asesinatos ilegítimos generalizados".

El organismo contabilizó 2.435 palestinos muertos mientras intentaban acceder a alimentos cuando la encargada de repartir ayuda fue la criticada Fundación Humanitaria para Gaza, una entidad privada que contó con el respaldo de Israel y Estados Unidos.

"Los palestinos se enfrentaban a la inhumana elección de morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentaban conseguir comida", resumió el informe.

Además de recalcar que la situación de hambruna y desnutrición que se registró el año pasado en ciertas zonas de la Franja de Gaza fue el "resultado directo de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno israelí", afirmó que "el impacto ambiental de los ataques israelíes no tuvo precedentes, incluida la contaminación del suelo, el agua y el aire.

Esos y otros ataques "levantaron sospechas de que buscaban causar cambios demográficos permanentes, convirtiendo Gaza en un lugar en gran medida inhabitable para los palestinos".