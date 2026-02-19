Suiza participará como observadora en la reunión inaugural de la Junta de Paz de Trump

Aunque Suiza aún no ha decidido si adherirse a la iniciativa, estará representada en el acto inaugural en Washington por la jefa de división de Oriente y Medio y Magreb del Ministerio de Asuntos Exteriores, Monika Schmutz, y por su embajador en la capital estadounidense, Ralf Heckner, indicó la cancillería helvética.

Con su participación, indicó el ministerio, Suiza busca reafirmar su apoyo al plan de paz en Gaza también impulsado por Trump, así como a las resoluciones de Naciones Unidas para poner fin al conflicto.

La junta fue lanzada oficialmente por el presidente estadounidense en el Foro de Davos (Suiza), y algunos observadores la ven como una estrategia para debilitar el sistema de Naciones Unidas, hacia el que el líder norteamericano ha mostrado rechazo en múltiples ocasiones.

Para Suiza, ello supondría una amenaza a su papel como sede de múltiples organizaciones humanitarias y de derechos humanos con vitales labores en situaciones de conflicto, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ambas en Ginebra.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, anunciaron que viajarán a Washington para participar en la primera reunión de la Junta, así como el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya (Hun Manet) y Vietnam (To Lam).

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado unirse a la iniciativa, incluidos Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto.

Otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado formar parte de la junta, donde la membresía permanente cuesta 1.000 millones de dólares.

Se espera que en la primera reunión de este jueves, celebrada en el Instituto de la Paz de la capital estadounidense, se anuncie un compromiso de aportar más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.