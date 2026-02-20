Luego del revés judicial, Trump anuncia arancel universal

El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Donald Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora.

Trump se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”.

El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció sin embargo que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora, del orden de US$ 140.000 millones en 2025, según especialistas.

Desembolsos

Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años” .

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un “desbarajuste”.

Abanderado del lema “Estados Unidos primero”, Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles, que la Corte Suprema recordó que está en manos del Congreso.

El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos “políticamente correctos”, aseveró.

Sin autorización

En estos momentos Estados Unidos aplica una tasa arancelaria media del 16,8%.

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Trump ya empezó a utilizar los aranceles como arma negociadora durante su primer mandato (2017-2021) , pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Motivaciones

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.

Trump también utilizó la IEEPA para presionar a países en guerra, y se vanaglorió luego de haber logrado resolver ocho largos conflictos internacionales en 2025, por ejemplo entre Tailandia y Camboya, gracias a la amenaza de aranceles.

Pero el alto tribunal recordó este viernes que “si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles” mediante la IEEPA, “lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”.