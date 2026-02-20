Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril

Trump y el presidente chino Xi Jinping se han reunido en persona en cinco ocasiones (en abril y noviembre de 2017, en noviembre de 2018, en junio de 2019 y en octubre de 2025), por lo que éste será su sexto encuentro.

"Voy a ir a China en abril, va a ser algo salvaje”, dijo Trump el jueves durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, el nuevo organismo internacional impulsado por el presidente.

La visita, la primera oficial de Trump a China en su segundo mandato, llega justo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya anulado parcialmente los aranceles, volviendo a poner la medida económica en el centro del debate.

Los aranceles han sido uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y China desde que en abril de 2025 Trump anunció tasas por encima del 100% sobre ciertos bienes chinos y amenazó con otras aún mayores para otros productos.

La batalla comercial se frenó con un acuerdo de emergencia en mayo de 2025 en Ginebra, fijando una tregua temporal, que después se consolidó por un año desde octubre de 2025, cuando China levantó las restricciones a comerciar con minerales de tierras raras y Estados Unidos redujo parte de sus aranceles.

En el ámbito económico, el pulso tecnológico entre las dos potencias estará también presente en las conversaciones que los dos líderes mantengan en China y en otro ámbito, las cuestiones de seguridad en el área Asia-Pacífico también tendrán su espacio en el encuentro.

Otro de los asuntos pendientes que se espera que se trate en esa próxima cita entre Trump y Xi Jinping es la cuestión de Taiwán.

Mientras China considera a Taiwán como territorio propio, Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas formales con China y es uno de los principales proveedores de armas de la isla.

Además de este viaje, está previsto que Xi Jinping acuda a la Casa Blanca a finales de 2026 para una nueva ronda de contactos bilaterales.