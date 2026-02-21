La mexicana 'Moscas', Premio del Jurado Ecuménico en la Berlinale

La cinta, que habla de la vida cotidiana, de los problemas de la gente normal y del dolor, desde la perspectiva de un niño de 9 años, en blanco y negro y con la sociedad mexicana como telón de fondo, fue premiada por el jurado compuesto por Jean-Jacques Cunnac, Douglas P. Fahleson, Daria Pezzoli-Olgiati, Stephen Brown, Ingrid Stapf y Lea Wohl von Haselberg.

El Premio del Jurado Ecuménico en la sección Panorama recayó en 'Bucks Harbor', de Pete Muller, y en la programación de Forum en 'River Dreams' de Kristina Mikhailova.

'Moscas', una de las tres películas latinas a competición, estaba considerada una de las mejor situadas para llevarse, este sábado, el Oso de Oro.

En el filme se cruzan las vidas de Olga (Teresita Sánchez), una mujer que vive sola en un piso situado justo enfrente de un gran hospital en Ciudad de México, y de un hombre, que le oculta que tiene un hijo de nueve años, Cristian (Bastian Escobar), simplemente porque no puede pagar por dos el alquiler de una habitación para familiares de pacientes.

"'Moscas' nunca se pensó como una película política. A nosotros lo que nos interesaba era contar una historia", comentó esta semana en una en una entrevista con EFE el realizador, Fernando Eimbcke.

En tanto, el Premio de la Crítica Internacional, FIPRESCI, en la sección oficial fue a parar a 'Soumsoum, la nuit des astres' (Soumsoum, the Night of the Stars), de Mahamat-Saleh Haroun, en la categoría Perspectives a 'Animol' de Ashley Walters y en la de Forum a 'AnyMart' de Yusuke Iwasaki.

El Premio FIPRESCI en la categoría de Panorama fue concedido a una coproducción de Paraguay, Uruguay, Brasil, Portugal, España, Francia y Alemania, 'Narciso', de Marcelo Martinessi.

El segundo largometraje del realizador paraguayo, adaptación de la novela homónima de Guido Rodríguez Ayala, un retrato de la sociedad paraguaya a finales de la década de 1950, al inicio de un régimen autoritario en el que el rock & roll y la radio se convierten en elementos disruptivos.