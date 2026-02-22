Grupo de inteligencia de Ejército de EEUU ayudó en operativo contra El Mencho, según medio

Un funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto, afirmó al rotativo que la unidad bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, conocida como Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), fue clave en el operativo que también dio de baja a otros siete integrantes de esa organización delictiva.

El grupo "trabaja regularmente" con el ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones estadounidenses en ambos países, subrayó el periódico capitalino.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

La JIATF-CC se estableció el mes pasado en una ceremonia en la frontera entre EE.UU. y México.

“Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar, desmantelar y desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para Estados Unidos”, resaltó el Comando Norte de Estados Unidos en un comunicado.

El general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, explicó en enero pasado que el objetivo era crear un solo equipo que opere para proporcionar “inteligencia precisa, oportuna y relevante” para combatir el narcotráfico.

Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

Washington incluyó el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.