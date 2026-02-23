México amanece en alerta tras la ola de violencia narco en varios estados

México se encuentra en alertas, con escuelas cerradas en al menos ocho estados, por la ola de violencia desatada tras la muerte del poderoso capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera en un operativo destinado a detenerlo.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Además del cierre de escuelas en varios estados, el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

El narco más buscado

“El Mencho” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y ahora presos en Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho, líder del CJNG

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.

Reacción de Estados Unidos

La muerte del “Mencho” ocurre en un contexto de gran presión de Donald Trump para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau describió la operación como un “gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”. Estados Unidos designó a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

El cártel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos “proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano” en la operación.

Guadalajara, paralizada

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia. Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco, donde quedaron restos de vehículos calcinados.

Su capital Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país y sede de cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, quedó paralizada tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse.

Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cártel.

Bloqueos en varios estados

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, entre otros.

Ocho horas después del operativo militar, muchas carreteras de los alrededores de Guadalajara seguían cortadas por hombres armados, comprobó un periodista de AFP.

Según las autoridades mexicanas, cerca de las 20:00 (hora local) casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país había sido desactivado.