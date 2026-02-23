Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en la película 'Lincoln in the Bardo'

La película estará basada en la novela homónima de George Saunders y, además de actuar, el protagonista de 'Forrest Gump' será productor de la cinta junto a su sello Playtone, según informó este lunes el medio especializado Variety.

Esta es la primera vez que Hanks, quien en la vida real es descendiente de Lincoln, interpretará al decimosexto presidente de EE.UU.

Saunders adaptará su novela de 2017 junto al director Duke Johnson ('Anomalisa') quien dirigirá y producirá el proyecto.

'Lincoln in the Bardo', cuya producción corre a cargo de Starburns Industries y se llevará a cabo en Londres, se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años, recientemente fallecido.

La película combinará animación stop motion con acción real para explorar "temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable" a través de un conjunto de personajes, "vivos y muertos, históricos e inventados", de acuerdo con la revista especializada.