Asamblea de la ONU reafirma su apoyo a Ucrania: cómo fue el voto de Paraguay

El texto recibió el apoyo de 107 países (entre ellos el de Paraguay), 12 votaron en contra y 51 se abstuvieron, entre ellos Estados Unidos.

La resolución reitera el “firme apego a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas” de la asamblea.

También exige, una vez más, un “alto el fuego inmediato, completo e incondicional” entre los contendientes, así como “una paz global, justa y duradera conforme al derecho internacional” y el intercambio completo de los prisioneros de guerra.

Votar por separado

Washington había pedido votar por separado la parte del texto en la que se hace referencia a la integridad territorial de Ucrania y al derecho internacional.

“Estados Unidos saluda evidentemente el llamamiento a un alto el fuego inmediato”, pero “esta resolución incluye también formulaciones que corren el riesgo de distraer de las negociaciones en curso en lugar de respaldar todas las vías diplomáticas que podrían abrir el camino hacia una paz duradera”, justificó la embajadora adjunta estadounidense ante la ONU, Tammy Bruce.