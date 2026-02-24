El conflicto Ucrania-Rusia cumple cuatro años sin que se avizore la paz

En la historia este conflicto bélico es visto como el más mortífero de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Inicios

El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó una “operación militar especial” contra territorio ucraniano y el mundo amaneció conmocionado.

Hace cuatro años, el gobierno ruso exigía: que la OTAN no admita nunca entre sus miembros a Ucrania y que la alianza transatlántica no siga afianzándose militarmente en sus fronteras.

También, reclamaba: la desmilitarización y desnazificación de su vecino.

Esfuerzos diplomáticos

Actualmente, los esfuerzos diplomáticos para detener los combates -que dejan cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir y gran parte del este y el sur de Ucrania devastados- no paran.

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, su administración presiona para acabar con el conflicto bélico. De momento, Washington actúa de mediador entre Moscú y Kiev.

Punto clave

El punto más difícil de superar es la cuestión de los territorios ucranianos que Rusia anexó y cuyos subsuelos albergan minerales críticos.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea y las zonas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

Está presionando para obtener el control total de la región oriental ucraniana de Donetsk como parte de cualquier acuerdo, y amenaza con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Las fuerzas ucranianas, por su parte, lograron recientemente sus avances más rápidos en dos años y medio, recuperando 201 kilómetros cuadrados hasta la semana pasada, según un análisis de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra.

Durante ceremonia inaugurl de la “Junta de Paz”, creada y administrada por Donald Trump, en Washington, el republicano admitió que existen dificultades de lograr la paz en Ucrania, pese a sus buenas relaciones con Putin. “Pensé que esto sería fácil”, reconoció el líder estadounidense.

Sanciones

Los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, tienen previsto estar hoy en Kiev para arropar junto a otros dirigentes del continente a Ucrania en el día en que se cumplen cuatro años del comienzo de la agresión militar rusa, aunque la visita se verá empañada por las amenazas de veto húngaro a la financiación de un crédito a este país.

Un año después del regreso de Trump a la Casa Blanca, EE.UU. redujo prácticamente a cero su contribución económica al esfuerzo militar de Ucrania, cuya viabilidad económica recae de forma abrumadora sobre los hombros de la UE.

