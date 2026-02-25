De la economía, pasando por América Latina e Irán: momentos claves del discurso de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump prometió hace un año el inicio de una “edad de oro” para su país, irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino.

El mandatario ha imprimido un ritmo endiablado a su segundo y último mandato, con golpes espectaculares en el exterior como la captura de Nicolás Maduro, y difíciles negociaciones, como el precario alto el fuego en Gaza.

Pero el presidente republicano llegó al poder ante todo con el lema “Estados Unidos primero”, y esa promesa no acaba de concretarse.

Crecimiento económico a la baja

El crecimiento económico en 2025, del 2,2%, fue inferior al del año anterior, la inflación se mantiene elevada (2,9% interanual en diciembre) y solo el empleo mantiene un buen ritmo.

Trump decidió hace un año apostar buena parte de su agenda económica en los aranceles. Pero la Corte Suprema acabó de tumbar esa política, que el mandatario justificaba como una “emergencia nacional” , y le ha recordado al presidente que si quiere cambiar los aranceles deberá pedir la colaboración al Congreso.

Esa sentencia fue “muy desafortunada” , dijo Trump ante los jueces del alto tribunal presentes en el hemiciclo.

Estos son algunos de los momentos clave de su discurso:

“Seguridad” en América Latina

“Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos” en América Latina, dijo Trump, quien se congratuló por la caída del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero.

La aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas, fue un momento de gran emoción.

El republicano aseguró asimismo que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio “El Mencho” Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tensión con la Corte Suprema

Al entrar en el Capitolio, Trump estrechó la mano de varios jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales votaron días antes a favor de anular los aranceles globales que el republicano había convertido en su política económica insignia.

Trump expresó su descontento durante el discurso y calificó el fallo de “muy desafortunado”. Pero no se detuvo mucho en el tema y dijo que su gobierno trabaja en una solución legal para mantener los gravámenes.

Equipo olímpico

Uno de los pocos momentos de unidad de un discurso marcado por las divisiones entre republicanos y demócratas se vivió cuando el equipo olímpico masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, entró en la sala.

La audiencia se levantó y aplaudió coreando: “¡Estados Unidos!, ¡Estados Unidos!” .

Resistencia de los demócratas

Normalmente, durante el discurso sobre el estado de la Unión, los congresistas aplauden y se levantan en señal de acuerdo con el presidente o permanecen sentados para expresar su descontento.

En este caso decenas de demócratas se saltaron el acto y la gran mayoría de los que asistieron se quedaron sentados, excepto en contadas ocasiones.

Varios iban vestidos de blanco para rendir homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho de las mujeres al voto, o lucían insignias que exigían cuentas a las personas que aparecen en los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un acto de resistencia, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía “¡Los negros no son simios!”, en respuesta a un video racista compartido por Trump en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle, aparecían representados como primates.

Congresista interrumpe a Trump

La tensión se disparó cuando la demócrata de la Cámara de Representantes Ilhan Omar gritó al mandatario mientras hablaba.

“Deberían avergonzarse”, dijo Trump a los demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso.

“Ustedes han matado a estadounidenses”, gritó Omar en respuesta, refiriéndose a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias, a manos de agentes federales enviados a Mineápolis el mes pasado.

La congresista se marchó antes de que Trump terminara de hablar.

El discurso más largo

Trump pronunció el discurso del estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos.

Con una hora y 47 minutos superó el récord anterior de una hora y 20 minutos establecido por el expresidente demócrata Bill Clinton en 2000.

Incluso fue más extenso que la propia intervención de Trump ante el Congreso del año pasado, que duró una hora y 40 minutos.