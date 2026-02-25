El papa León XIV alista maletas

El líder de la Iglesia Católica visitará España del 6 al 12 de junio, en lo que será el cuarto viaje internacional del pontífice estadounidense desde su elección el año pasado, anunció este miércoles el Vaticano sin precisar el programa.

Anteriormente un cardenal español afirmó que el viaje puede incluir paradas en Madrid, Barcelona, donde el 10 de junio está prevista la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, y las Islas Canarias, punto clave de la ruta migratoria hacia Europa.

Antes, León XIV visitará Mónaco -en marzo y en abril- y viajará a cuatro países africanos, incluyendo a Argelia y Camerún, confirmó la Santa Sede.

León XIV estará también en Angola y Guinea Ecuatorial, de acuerdo con un comunicado del Vaticano. Pocas semanas antes, el 28 de marzo, el jefe de la iglesia católica visitará el principado de Mónaco.