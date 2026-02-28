Al menos 15 muertos en accidente de avión militar en Bolivia

Partes del fuselaje destruido de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia yacían en una calle de la ciudad de El Alto, rodeadas de autos que también sufrieron serios daños, según imágenes del lugar captadas por AFP.

Se han contabilizado “entre 15 y 16 personas (fallecidas) en este momento”, informó a la prensa desde el lugar del siniestro el coronel bombero Pavel Tovar. “Estamos recuperando los cuerpos”, agregó.

Un informe previo daba cuenta de 11 muertos. Los bomberos informaron de al menos 20 heridos.

Lea más: Accidente de avión deja 15 muertos en Colombia, incluido un legislador

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz.

Transeúntes se precipitaron para recoger los billetes que quedaron regados por los suelos y que eran propiedad del Banco Central de Bolivia, aunque según las autoridades carecen de valor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La policía tuvo que dispersar a la gente con gases lacrimógenos.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que “el dinero transportado en la aeronave accidentada no tiene numeración ni serie oficial, por lo tanto carece de valor legal y adquisitivo” y que “su recolección, posesión o uso constituye delito”.