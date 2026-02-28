Ayatolá Alí Jamenei, en el objetivo de las fuerzas de EE.UU. e Israel

Según indicaron fuentes estadounidenses a la cadena de comunicación Fox News, Estados Unidos está enfocado en atacar instalaciones militares y del sistema de misiles de Irán, mientras que Israel estaría atacando los centros del poder iraní, incluido el líder supremo, Ali Jameneí, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reportó AFP.

La República Islámica de Irán ha respondido con ataques con misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en Medio Oriente ubicadas en Baréin, Catar o contra Emiratos Árabes Unidos.

Conferencia de Trump

Se espera que el presidente estadounidense Donald Trump vuelva a comparecer en público para dar una declaración durante el mediodía de hoy sábado.

Las fuerzas iraníes de seguridad desplegaron hoy un importante dispositivo en Teherán, donde varias calles están bloqueadas alrededor del barrio donde se encuentra la residencia del guía supremo.

Era posible ver, sin embargo, una densa columna de humo del barrio de Pasteur, donde están localizadas la residencia del guía supremo y la presidencia del país, en el centro de la capital iraní. Testigos en el lugar declararon a la AFP haber oído tres explosiones en la zona.