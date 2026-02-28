Donald Trump confirma muerte de Jamenei

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, confirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en la red social Truth Social.

El mandatario señaló que esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios.

“No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”, remarca.

A seguido sostiene que esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país.

“Escuchamos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: ¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!“, apunta Trump.

En otra parte de su publicación sostiene que espera el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece.

“Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados”, menciona.

Para finalizar, expresa: “Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Oriente Medio y, de hecho, en el Mundo”.