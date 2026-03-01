Los Guardianes de la Revolución de Irán afirman haber golpeado portaviones estadounidense, EEUU lo niega

“El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron también hoy que lanzaron una nueva oleada de ataques contra el “enemigo”, después de que el guía supremo iraní muriese la víspera en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

“Hace unos momentos, fueron lanzadas, a gran escala, la séptima y octava oleadas de la Operación Promesa Honesta 4 contra el enemigo”, dijeron los Guardianes de la Revolución de la república islámica en un comunicado difundido por medios locales, sin especificar los objetivos atacados.

Por su parte, el Pentágono afirmó que el portaaviones USS Abraham Lincoln no fue alcanzado por misiles iraníes, desmintiendo así los rumores.