Explosiones en una central nuclear iraní, según prensa israelí

Según una publicación del periódico israelí Ha’aretz, hace unas horas, se reportaron explosiones en áreas de una central nuclear iraní sin detallar cuál de las tres registradas oficialmente.

Estados Unidos bombardeó en junio de 2025, durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán, tres instalaciones nucleares iraníes: Fordo, Natanz e Isfahán.

¿Qué dice la OIEA?

Entre tanto, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que la institución no tiene “indicios” de que alguna instalación nuclear iraní haya sido dañada o alcanzada por los ataques estadounidenses e israelíes, informó AFP.

“En cuanto al estado de las instalaciones nucleares en Irán, hasta el momento no tenemos indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares (...) haya sido dañada o alcanzada”, dijo el director de OIEA, el argentino Rafael Grossi.

De acuerdo con el alto funcionario, esto incluye a “la Central Nuclear de Bushehr, el Reactor de Investigación de Teherán” y otras instalaciones “del ciclo del combustible nuclear”.

Reunión extraordinaria

El OIEA inició hoy una reunión extraordinaria sobre la situación en Irán, a raíz de los ataques lanzados por EE.UU. e Israel.

En tanto, el embajador de Irán ante el OIEA, Reza Najafi, afirmó que el sitio nuclear de Natanz había sido atacado.

Grossi afirmó en la apertura de la reunión hoy que el OIEA estaba intentando contactar a las autoridades reguladoras nucleares iraníes “sin respuesta hasta ahora”.

“Esperamos que este canal de comunicación indispensable pueda restablecerse lo antes posible”, agregó.

Najafi, por su parte, afirmó que la acusación de Estados Unidos, de que Irán intentaba hacerse con una bomba nuclear, era apenas “el pretexto para atacar e invadir”.