Guerra en Medio Oriente impacta sobre la economía global

Los precios del petróleo y del gas se dispararon y las bolsas cayeron este lunes a raíz del conflicto en Oriente Medio desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.
El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.
En las bolsas, el gran perjudicado fue el sector aéreo y del turismo, cuyas empresas registraron importantes caídas.
El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de West Texas Intermediate, cerca de un 12% en la apertura de los mercados tras el ataque que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos cargos.