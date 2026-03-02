Guerra entre Irán, Israel y EE.UU: ¿cómo sigue la situación de los paraguayos en territorio israelí?

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el embajador de Paraguay en Israel, Alejandro Rubín, dio una actualización de la situación de los ciudadanos paraguayos en ese país, que se encuentra de nuevo en guerra con Irán desde el pasado sábado, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes comenzaron a lanzar ataques “preventivos” coordinados contra el país persa que resultaron en la muerte del líder supremo religioso iraní Alí Jameneí.

El embajador Rubín dijo que “la situación de seguridad en Israel es muy dinámica” desde el inicio del nuevo conflicto y manifestó que la Embajada paraguaya está monitoreando “de forma permanente” la situación, coordinando “todos los movimientos que hacemos” con las autoridades locales y la Cancillería paraguaya.

“La prioridad absoluta es la seguridad de los paraguayos en Israel”, subrayó.

¿Cuántos paraguayos hay en Israel?

Según los registros con que cuenta la Embajada, actualmente hay unos 220 paraguayos viviendo en Israel, la mayoría con nacionalidad israelí. Agregó que solo se sabe de dos ciudadanas paraguayas actualmente en Israel por turismo y afirmó que la Embajada está en contacto con ellas y que ambas están bien.

Ante una consulta sobre si hay ciudadanos paraguayos en las fuerzas militares israelíes, el embajador Rubin dijo saber que sí “hay chicos paraguayos que están en el ejército”, pero dijo desconocer si estos connacionales fueron llamados a movilizarse.

El embajador paraguayo dijo que actualmente se recomienda a las personas en Israel permanecer cerca de refugios y evitar movilizarse innecesariamente, por lo que la Embajada hace el mismo pedido a los ciudadanos paraguayos.

Agregó que la Embajada está “operativa” y sus líneas consulares de emergencia están activas.

Intercambio de bombardeos

Desde el inicio de las hostilidades el sábado, Estados Unidos e Israel han realizado varias oleadas de bombardeos contra distintos puntos de Irán, donde se desconoce el número total de personas fallecidas.

El último reporte oficial emitido por el país persa el pasado sábado hablaba de 200 muertos, la mayoría de ellos a causa de un ataque que alcanzó una escuela femenina primaria en la localidad iraní de Minab, donde hubo 148 muertes.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles contra Israel y países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Catar, en los que Estados Unidos tiene bases militares.

En Israel, los bombardeos iraníes han causado hasta ahora la muerte de unas 10 personas, nueve de ellas en la localidad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, donde un misil impactó directamente contra un edificio.