“Miedo y asombro”: paraguaya cuenta cómo un viaje de turismo en Israel se convirtió en uno de sobrevivencia

Magaly Benítez es una joven paraguaya oriunda de Lambaré, quien decidió emprender viaje a Israel, a fin de conocer los lugares que recorrió Jesús en el país de Medio Oriente, junto a su tía.

Llegó el miércoles pasado a Tel Aviv, donde pasó dos noches recorriendo desde la playa, pasando por el Clock Tower, entre otros lugares turísticos de la zona, hasta que decidieron trasladarse a Jerusalén, donde tenían hoteles y tours ya contratados para conocer los lugares bíblicos.

Sin embargo, tras el ataque realizado entre Estados Unidos e Israel a Irán y el contraataque de este a Israel, lo que debía ser un viaje de placer y descubrimiento, terminó siendo una constante corrida a los refugios ante los ataques balísticos.

“El sábado con un poco de miedo, un poco de preocupación, sonó muchísimo la alarma, yo creo que tuvimos que entrar más de 10 veces al refugio, era una cosa de entrar y salir, así pasamos el sábado y el domingo. Ayer fue también muy un día muy difícil, con muchos bombardeos. Cayeron misiles en Tel Aviv, hay una persona muerta ya, cayó un misil también en Jerusalén, no cerca nuestro, realmente es como que en las afueras de Jerusalén. Son días difíciles, estamos expectantes de las sirenas, entramos al refugio, volvemos a salir. Así es como estamos”, relató.

Asistencia de la embajada de Paraguay en Israel

Magaly destacó la organización que tienen en los lugares ante los ataques, ya que apenas se dieron a conocer, el propio personal del hotel donde se hospedaron, ubicado a 400 metros del Jaffa Gate, le indicó qué debían hacer una vez que suenen las sirenas, como también les pidió que no salgan a la calle y le señaló dónde están los refugios.

“El sábado a la mañana nos despertamos, teníamos un tour a Galilea y ya nos encontramos con esta noticia del bombardeo. El mismo guía ya nos avisó que el tour estaba cancelado. Aquí en el hotel nos dieron todo el soporte, o sea, ellos están muy preparados para esta situación. Nos contactó con la embajada, nos dieron un QR que ya tienen predeterminado acá, es donde vos te comunicás o te registrás o más bien te presentás con el gobierno y le avisás que vos estás acá”, detalló.

Agregó que la fecha coincidió con el Shabat (séptimo día de la semana judía, un día sagrado de descanso, oración y celebración) que se celebra en Israel, por lo que además de los turistas de varios países de mundo, también había muchos israelíes con sus familias en los hoteles, por lo que aprovecharon para compartir la festividad y conocer un poco más de la cultura del país de Medio Oriente.

También le facilitaron el contacto con la Embajada de Paraguay ante Israel, donde Alejandro Rubin es el embajador paraguayo, quien desde el sábado se puso en contacto con ella, incluso cada vez que se registró un ataque, desde la embajada se comunicaron con ellas inmediatamente, preguntando si estaban bien, si no les faltaba nada, si estaban en el refugio, brindando no solo un soporte diplomático, también emocional, además de una posible evacuación, cuando sea apropiada.

Sistema de alarma

Una de las cosas que más destacó Magaly es el sistema de alarma ante los ataques con misiles, el cual se activa primero a través de mensajes en los teléfonos celulares, como también con las sirenas que se escuchan en las calles, además describió cómo se siente el bombardeo.

“Te cae en el celular una alerta que no importa si tu teléfono está en silencio. Esta alerta suena muy fuerte en el celular y ahí vos vas caminando al refugio. Luego ya suena la sirena, que es un ruido superfuerte y comienza el bombardeo. Lo que nosotros sentimos es el movimiento, el sonido de los antimisiles, que eso fue lo que nos explicó la gente del hotel, porque es como un temblor y el sonido de una explosión, pero esa explosión es en el aire. Realmente impresionante, porque es un sentimiento de miedo, asombro. Vos ya estás ahí en el shelter, en el refugio, es algo que realmente nunca me pasó y espero no volver a pasar por esto también, espero que esta sea mi única experiencia”, explicó.

Magaly y su tía recién hoy pudieron salir del refugio para tomar un poco de aire fresco, aunque están alertas y expectantes a los avisos y alarmas. Mientras, aguardan las indicaciones, tanto del gobierno de Israel, como de la embajada de Paraguay, para realizar la evacuación y volver a nuestro país.