Rumbo impredecible de la escalada militar en Medio Oriente

Tras los intentos fallidos de cerrar un acuerdo nuclear amplio con la República Islámica, la Administración de Donald Trump junto con el gobierno israelí apuntan a un cambio de régimen tras la muerte del ayatolá iraní.

El pasado sábado en un ataque conjunto masivo de EstadosUnidose Israel acabó con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y gran parte de su cúpula militar de la armada ideológica iraní.

El conflicto suma nuevos actores internacionales, pero sobre todo a potencias nucleares y económica.

El rumbo que toma esta escalada militar regional en Medio Oriente es impredecible, ya que podría durar más de un mes, según los objetivos de la alianza estadounidense-israelí: que Irán no desarrolle armas atómicas y se produzca una apertura democrática.

Esta última reclamada también por masivas protestas de iraníes y se saldaron con la muerte de miles de manifestantes por la represión ordenada por el régimen de los ayatolás.

Nuevos actores

Ayer el Gobierno británico autorizó a Estados Unidos a utilizar sus bases militares para la operación contra el régimen de los ayatolás que gobierna Irán desde 1979.

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue quien confirmó la información para que desde las bases del Reino Unido se lancen ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles, reportó AFP.

A los británicos se sumaron Alemania y Francia, que se declararon dispuestos a tomar medidas defensivas contra Iránpara proteger sus intereses y los de sus aliados en el Golfo Pérsico.

Un mes

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló ayer en el segundo día de los combates a los fundamentalistas.

El mandatario republicano, según publicación de EFE, estimó que el operativo, denominado “Furia Épica”, podría extenderse por unas cuatro semanas.

“Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos”, dijo Trump en declaraciones al diario británico Daily Mail.

La transición en Irán

Con la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, ayer el país persa apuró la transición.

Los líderes islámicos anunciaron la instalación de un triunvirato integrado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï; y un jurista del Consejo de Guardianes de la Constitución.

Estos fueron designados para el proceso y reubicación de las fuerzas internas tras la desaparición del ayatolá Jamenei en el ataque del sábado.

Durante una acción coordinada de EE.UU. e Israel también fallecieron la hija, el yerno y el nieto del clérigo que gobernó con mano dura Irán.

Miles de personas se congregaron ayer en la emblemática plaza Enghelab para homenajear al líder supremo, en medio de banderas de la república islámica y cántico contra Estados Unidos e Israel.

Bombardeos israelíes

Por su parte, el Ejército israelí anunció que su ofensiva se intensificará esta semana, según las declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu. La nueva oleada de ataques tiene como objetivos sistemas de defensa aérea, lanza misiles, objetivos del régimen iraní y centros de comando militar,

En el mismo afirma que continuará “degradando las capacidades” del régimen iraní hasta que ya no represente una amenaza para la población israelí.

Petróleo

El Gobierno de Paraguay condenó ayer “la agresión del régimen iraní” a Emiratos Árabes Unidos(EAU), Catar, Kuwait y Arabia Saudí, acciones que el país persa tomó en represalia a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel lanzadas el pasado sábado.

El precio del petróleo WTI –de referencia para la región americana– comenzó a subir ayer. Irán es uno de los principales productores. Además, controla el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región. Analistas estiman que podría trepar a US$ 120 el barril.