El embajador iraní ante la ONU: si se mantiene la guerra no habrá ninguna negociación

"No ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno por nuestra parte", señaló en una rueda de prensa, desmintiendo afirmaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre supuestos acercamientos para detener los ataques.

"Trump es conocido por fabricar mentiras y continúa haciéndolo. Estamos acostumbrados a sus declaraciones falsas", aseguró el jefe de la delegación iraní, quien añadió que su país busca llevar la agresión de Israel y Estados Unidos a una sesión urgente del actual Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Bahreini insistió en que el requisito previo para cualquier cambio de postura diplomática es "el cese de la guerra y la garantía de que no se repetirá ninguna agresión contra Irán".

El embajador, que participó en las dos rondas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos celebradas en febrero en Ginebra, subrayó que "a la luz de los acontecimientos, parece que nunca hubo una intención real de negociar por parte de EE.UU., que está siguiendo plenamente los designios del régimen israelí".

Recordó que también el pasado año la llamada Guerra de los Doce Días estuvo precedida de supuestas conversaciones de paz, y subrayó: "No podemos negociar, ir a la guerra, volver a la mesa de negociaciones y otra vez al conflicto indefinidamente, este ciclo debe terminar en un punto concreto".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que la Administración de Trump "está cometiendo un error de cálculo" al pensar que pueden debilitar a Irán y luego aprovechar la situación, obtener concesiones e imponer lo que desean, al menos temporalmente".

Irán demostrará que "es diferente, que no pueden debilitarnos ni derrotarnos", recalcó.

"Hemos demostrado en los últimos días nuestra fortaleza y nuestra capacidad; no somos un país indefenso y somos plenamente capaces de protegernos", subrayó.