FundéuRAE: “en relación con” o “con relación a”, pero también “en relación a”

En las noticias es habitual encontrar la construcción “en relación” seguida de la preposición “a”, como se ve en las siguientes frases: “El delegado atiende las demandas en relación a la accesibilidad del servicio”, “En relación a los cambios, se cortó la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones” o “Aprueba una decisión jurídicamente vinculante en relación a los contratos”.

Según explica la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, las locuciones “en relación con” y “con relación a” pueden significar ‘a propósito de’ y ‘en comparación con’ dependiendo del contexto en el que se utilicen. Aunque tradicionalmente se ha rechazado “en relación a”, por tratarse de un híbrido de las formas anteriores, su uso se ha generalizado incluso en la lengua culta, por lo que la obra mencionada ya no la censura.

Así pues, los ejemplos anteriores pueden considerarse válidos.

