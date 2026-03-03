Giro en el caso de la joven que se atrincheró en una escuela de Mendoza: denuncian abuso sexual

Un drástico cambio de rumbo tomó la investigación sobre la adolescente de 14 años que, en septiembre de 2025, protagonizó un tenso episodio armada en la Escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, Mendoza. Lo que inicialmente se investigó como un caso de bullying extremo, dio un vuelco tras la detención de un celador del establecimiento, acusado de ser el presunto autor de abusos sexuales contra la menor.