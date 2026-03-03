Giro en el caso de la joven que se atrincheró en una escuela de Mendoza: denuncian abuso sexual

La fiscal Laura Nieto ordenó la detención preventiva del sospechoso luego de que la víctima revelara los hechos durante sesiones de acompañamiento psicológico y entrevistas con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).
Según informes de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, el testimonio de la adolescente señala directamente al trabajador de la institución, desplazando las hipótesis iniciales que apuntaban exclusivamente a conflictos pedagógicos o acoso escolar.
El hecho que originó la causa ocurrió el año pasado, cuando la menor ingresó al colegio con una pistola 9 milímetros sustraída a su padre, un excomisario de la Policía de San Luis. Durante casi seis horas, la joven mantuvo en vilo a la comunidad educativa, efectuando disparos al aire y provocando la evacuación inmediata de los estudiantes. Tras largas negociaciones, la adolescente entregó el arma y fue trasladada para recibir asistencia médica y contención profesional.
Actualmente, el sospechoso permanece bajo custodia mientras se define su situación procesal y avanzan las pericias correspondientes.