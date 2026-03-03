Mundo
03 de marzo de 2026 - 11:56

Giro en el caso de la joven que se atrincheró en una escuela de Mendoza: denuncian abuso sexual

FOTO DE ARCHIVO: 10/09/2025.- Agentes de la policía custodian a las afueras de un colegio en Mendoza (Argentina). Una adolescente de 14 años ingresó con un arma a un colegio de la provincia argentina de Mendoza, efectuó tres disparos y se atrincheró en el interior, sin que por el momento se hayan reportado heridos.
Un drástico cambio de rumbo tomó la investigación sobre la adolescente de 14 años que, en septiembre de 2025, protagonizó un tenso episodio armada en la Escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, Mendoza. Lo que inicialmente se investigó como un caso de bullying extremo, dio un vuelco tras la detención de un celador del establecimiento, acusado de ser el presunto autor de abusos sexuales contra la menor.

La fiscal Laura Nieto ordenó la detención preventiva del sospechoso luego de que la víctima revelara los hechos durante sesiones de acompañamiento psicológico y entrevistas con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Según informes de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, el testimonio de la adolescente señala directamente al trabajador de la institución, desplazando las hipótesis iniciales que apuntaban exclusivamente a conflictos pedagógicos o acoso escolar.

El hecho que originó la causa ocurrió el año pasado, cuando la menor ingresó al colegio con una pistola 9 milímetros sustraída a su padre, un excomisario de la Policía de San Luis. Durante casi seis horas, la joven mantuvo en vilo a la comunidad educativa, efectuando disparos al aire y provocando la evacuación inmediata de los estudiantes. Tras largas negociaciones, la adolescente entregó el arma y fue trasladada para recibir asistencia médica y contención profesional.

Actualmente, el sospechoso permanece bajo custodia mientras se define su situación procesal y avanzan las pericias correspondientes.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.