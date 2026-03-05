Irán elegirá nuevo líder supremo: un hijo de Jamenei es el principal candidato

La guerra en Medio Oriente se expande, tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En medio del primer día de los bombardeos murió el ayatolá Alí Jamenei, máxima autoridad política y eclesial del régimen teocrático.

La República Islámica quedó sin un líder supremo y ahora se encamina a elegir a su sucesor: el nombre que más suena es el Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí.

Mojtaba Jamenei es considerado una de las personalidades más influyentes de la República Islámica, revela un reportaje de EFE sobre el candidato al máximo líder.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió esta semana que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría “en un objetivo”.

La elección

Irán quiere designar “lo antes posible” un nuevo líder, afirmó Ahmad Khatami, miembro de la institución encargada de elegir al guía supremo.

Y el nombre del hijo de Alí Jamenei se menciona con frecuencia como heredero de este cargo reservado a un religioso.

También se evocan los nombres de Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirigen interinamente el país, del conservador Mohsen Araki, e incluso de Hasán Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

Perfil del aspirante

De ser elegido, Mojtaba Jamenei asumiría a los 56 años el lugar de su padre, abatido el sábado 28 pasado a los 86 años tras más de tres décadas al frente del país.

Hace apenas dos años, en 2024, Alí Jamenei había negado un escenario de sucesión dinástica, puesto que la revolución islámica de 1979 había acabado con siglos de monarquía hereditaria.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Discreto y con turbante de los “seyed”

Debido a su discreción en ceremonias oficiales y medios de comunicación, su verdadera influencia dio lugar a intensas especulaciones tanto entre la población iraní como en círculos diplomáticos.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los “seyed” -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

Nunca elegido

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”.

Alí Jamenei “delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo”, quien trabajó “en estrecha colaboración” con unidades de los Guardianes de la Revolución “para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos”, añadía el Tesoro estadounidense.

Cerebro de las represiones

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Ahmadineyad también murió en los bombardeos contra la residencia de Jamenei el pasado sábado.

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

Alcanzó el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre Alí y Ruholá Jomeini.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques israelo-estadounidenses que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.