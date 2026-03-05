Petróleo supera los US$ 80 y oro, US$ 5.300 en medio de tensiones en Medio Oriente

En este contexto, los precios del petróleo y del metal precioso han mostrado aumentos significativos en los últimos días, tras intensificarse la situación bélica.

El petróleo es uno de los productos más sensibles a los conflictos internacionales. En el mercado global existen dos referencias principales de precios:

- Brent, que es la referencia internacional utilizada en Europa y gran parte del comercio mundial.

- WTI (West Texas Intermediate), que es el principal indicador del mercado petrolero en Estados Unidos.

Conforme con datos de Investing, antes del aumento de las tensiones geopolíticas, el precio del petróleo Brent se encontraba alrededor de 70 dólares por barril. De hecho, el promedio en lo que va del año se encontraba en 66,83. Tras la escalada del conflicto y el riesgo de interrupciones en el transporte marítimo de petróleo, el precio llegó a superar los 80 dólares por barril, representando un incremento de dos dígitos en pocos días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso del petróleo WTI, el comportamiento fue similar. El precio pasó de niveles cercanos a 65 dólares por barril a aproximadamente 75 dólares, reflejando igualmente un importante aumento. El promedio se ubicaba en 62,18.

Al 04 de marzo el Brent llegó a cotizar alrededor de 81,58 dólares por barril, mientras que el WTI alcanzó aproximadamente 75,01 dólares.

El aumento se explica por la llamada prima de riesgo geopolítico. Cuando existe riesgo de guerra o interrupción del transporte de petróleo, los mercados anticipan posibles escaseces y ajustan el precio al alza. Algunos analistas internacionales incluso señalan que si el conflicto se prolonga, el precio del Brent podría acercarse a 100 dólares por barril en escenarios de mayor interrupción del suministro (Reuters).

Por su parte, el oro responde a factores distintos a los del petróleo. Mientras el petróleo sube principalmente por cambios en la oferta física, el oro aumenta de precio porque los inversores lo consideran un activo refugio, es decir, una forma de proteger el valor del dinero en momentos de incertidumbre económica o política.

Antes del aumento de las tensiones internacionales, el precio del oro se situaba, en promedio, en 4.873,13 dólares por onza. Tras el incremento de la incertidumbre geopolítica, el precio del oro superó los 5.300 dólares por onza.

En algunos momentos recientes, el precio del oro llegó a subir casi 2% en un solo día tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente, impulsado por la demanda de inversionistas que buscan activos seguros ante la volatilidad financiera, tal como se puede observar en los datos de Investing.

A modo de remarcar, el contexto internacional actual demuestra cómo los conflictos geopolíticos influyen directamente en los precios de las materias primas estratégicas. El petróleo, tanto en sus referencias Brent como WTI, ha experimentado aumentos significativos debido al riesgo de interrupciones en el suministro energético global. Al mismo tiempo, el oro ha aumentado su valor porque los inversionistas lo utilizan como refugio frente a la incertidumbre económica y política. Estos movimientos muestran la estrecha relación entre la política internacional, los mercados financieros y la evolución de los precios de los recursos estratégicos en la economía mundial.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.