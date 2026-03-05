Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway se suman como presentadores de los Óscar

La 98º edición de los premios más prestigiosos de Hollywood también contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett , Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

Todos ellos se suman a celebridades anunciadas previamente, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición a la lista de presentadores de la gala.

La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

El drama 'Sinners parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirat', de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto', nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.