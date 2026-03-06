Emiratos Árabes estudia congelar activos iraníes en respuesta a sus ataques, según el WSJ

El diario estadounidense, que cita como fuente a personas familiarizadas con las negociaciones, asegura que Emiratos estudia esa opción en respuesta a los ataques con más de mil drones y misiles lanzados por Irán contra objetivos emiratíes.

Funcionarios de Emiratos habrían advertido en privado a Teherán de que estudian adoptar esa medida, aunque, por el momento, no está claro cuándo se tomará una decisión definitiva ni si finalmente se aplicará.

El país del Golfo ha funcionado durante años como un centro financiero clave para empresas e individuos iraníes que buscaban operar fuera del alcance de las sanciones occidentales.

Analistas y autoridades estadounidenses sostienen que esa infraestructura ha permitido a Irán mantener exportaciones de petróleo y canalizar ingresos hacia programas militares y redes aliadas en la región.

Una eventual restricción a las operaciones financieras iraníes en Emiratos tendría, según el diario, un impacto relevante sobre la economía del país persa, que ya afronta una elevada inflación y el coste de un conflicto militar en curso.

Entre las opciones analizadas figura la congelación de activos de empresas pantalla utilizadas para ocultar operaciones comerciales, así como un control más estricto sobre casas de cambio que facilitan transferencias fuera del sistema bancario formal, según fuentes citadas por el rotativo.

Otro posible objetivo serían cuentas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organismo clave en la estructura de seguridad del régimen iraní y participante en la comercialización internacional de petróleo.

Además de las medidas financieras, responsables políticos emiratíes estudian acciones marítimas directas, entre ellas la incautación de buques iraníes para dificultar la actividad de la denominada flota en la sombra utilizada para transportar crudo.

Una iniciativa de este tipo supondría un cambio en la política tradicional de Emiratos, que durante años ha buscado equilibrar su alianza estratégica con Estados Unidos con su proximidad geográfica y comercial con Irán.

En su estrategia para consolidarse como centro financiero internacional, el país ha recibido capital de diversas procedencias. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por ejemplo, Emiratos se convirtió en uno de los principales destinos para comerciantes y capital vinculado a Moscú.

Gobiernos occidentales han presionado en varias ocasiones a las autoridades emiratíes para reforzar los controles sobre flujos financieros y prevenir la evasión de sanciones.

En 2022, el organismo internacional Financial Action Task Force incluyó a Emiratos en su “lista gris” por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.