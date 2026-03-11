Peña acuerda con Kast profundizar vínculos comerciales entre Paraguay y Chile

La reunión tuvo lugar tras la ceremonia de investidura de Kast, celebrada en la ciudad chilena de Valparaíso.

Ambos líderes abordaron "el fortalecimiento de la logística y la infraestructura para el comercio", señaló la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

Los mandatarios pondrán énfasis en la ejecución de las obras del Corredor Bioceánico Vial, un trazado que partirá desde el centro oeste de Brasil, atravesará el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy, y concluirá en los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, en el norte de Chile, destacó la nota.

"El encuentro permitió avanzar en el diálogo entre ambos Gobiernos para seguir fortaleciendo la cooperación económica, comercial y regional entre Paraguay y Chile", subrayó el Ejecutivo.

Chile es el sexto mayor inversor en Paraguay y su tercer mercado de exportación, con un 6,4 % de participación, por debajo de Argentina (39,5 %) y Brasil (32,8 %), según cifras el Banco Central (BCP).

Además es el principal destino de la carne paraguaya, el segundo producto de exportación del país, con ventas que ascendieron hasta enero pasado a 42,2 millones de dólares, y que representan el 38,2 % del total exportado.

En una publicación en la red social X, Peña deseó éxito a Kast, al tiempo que reafirmó su "voluntad de trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo los lazos históricos de amistad" entre ambas naciones.

El sábado pasado, Peña y Kast tuvieron un primer encuentro en Miami (EE.UU.) en los márgenes de la cumbre 'Escudo de las Américas' convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, donde participaron más de una decena de mandatarios de derecha de Latinoamérica.

A la ceremonia de cambio de mando en Valparaíso también acudieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; y Uruguay, Yamandú Orsi.

Kast, un abogado ultracatólico de 60 años, sucedió en el cargo al progresista Gabriel Boric y se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder en democracia en Chile.