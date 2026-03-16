Gobierno comunista de Cuba abre la inversión a emigrados

Los cubanos residentes en el exterior y sus descendientes podrán invertir y tener sus propios negocios en la isla, anunció el gobierno comunista en momentos en que la economía del país está casi paralizada por el bloqueo energético impuesto por Washington.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida este lunes.

En la entrevista que concedió a la NBC en La Habana, el ministro explicó que los emigrados podrán tener sus propios negocios en la isla, lo que constituye un viejo reclamo de la diáspora.

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Crisis energética

El anuncio se produce en momentos en que la economía de Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

La crisis energética forzó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina que afecta gravemente a todos los sectores de la economía.

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“El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados y, en los últimos años, ha tenido como objetivo específicamente privar a nuestro país del acceso al combustible”, añadió el ministro.

Conversaciones con Estados Unidos

El viernes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que su país mantenía conversaciones con Estados Unidos.

El domingo, Donald Trump afirmó que La Habana desea cerrar un acuerdo con Washington. “Creo que va a pasar algo en Cuba muy pronto”, aseguró.

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En sus declaraciones sobre Cuba, Trump, que durante su primer mandato (2017-2021) reforzó el embargo como ningún otro inquilino de la Casa Blanca, suele elogiar el éxito económico de los cubanos que emigraron a su país y no oculta su deseo de un cambio de régimen en la isla.

“Grandes inversiones”

El viernes, al confirmar las conversaciones con Washington, Díaz-Canel adelantó que Pérez-Oliva anunciaría este lunes en un programa de televisión nuevas medidas dirigidas “a facilitar” la participación de los cubanos residentes en el exterior “en el desarrollo económico y social del país” .

En la entrevista, el ministro destacó que la apertura “se aplica a las inversiones (y) no solo a las pequeñas, sino también a las grandes inversiones, especialmente en infraestructuras”.

Según el jerarca, el objetivo es reactivar sectores clave de la economía, como el turismo y la minería, así como restaurar la obsoleta red eléctrica del país, que lleva varios años sufriendo averías que provocan prolongados apagones.

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Pequeña apertura

Si bien hasta hace poco el 80% de la economía cubana se basaba en un sistema de producción planificado y centralizado por empresas estatales, la crisis impulsó al gobierno a abrirse al sector privado.

En 2021 se permitió nuevamente la actividad de pequeñas y medianas empresas privadas, con hasta 100 empleados, tras haber estado prohibidas durante casi seis décadas.

Para 2025, unas 10.000 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55% del comercio total.

Alianza público-privada

A inicios de marzo, el gobierno cubano autorizó, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas.

Hasta entonces, las únicas empresas mixtas existentes eran las constituidas entre el Estado cubano y compañías extranjeras no estadounidenses.

El bloqueo impide a las empresas estadounidenses hacer negocios en Cuba, aunque algunas compañías venden alimentos a la isla desde 2000 con licencias del Departamento del Tesoro.

Según Washington, Cuba, ubicada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.