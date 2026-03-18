¿Cómo quedó la economía de Chile tras la salida de Boric?

Gabriel Boric, que presidió Chile por cuatro años, entregó la banda presidencial a José Antonio Kast el pasado 11 de marzo.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Chile creció por encima de lo estimado en 2025, gracias al impulso del comercio y la inversión que compensó un menor desempeño de la minería, informó hoy el Banco Central.

La economía chilena se expandió 2,5% en el último año de gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, según un reporte de Cuentas Nacionales de esa institución. La proyección de crecimiento era de 2,3%.

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“Mano dura”

Kast, que prometió implementar un gobierno de “emergencia”, para enfrentar con “mano dura” la delincuencia y la migración irregular, y apuntalar la economía.

De acuerdo al Banco Central, durante 2025 “gran parte de las actividades económicas exhibieron cifras positivas”.

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El comercio, los servicios personales, la industria manufacturera y los servicios empresariales exhibieron las mayores cifras positivas, que compensaron la caída de la actividad minera, de acuerdo al BC.

Minería

El cobre, del que Chile es el principal productor mundial, contribuye a cerca del 10% del PIB chileno. El país es también el segundo productor mundial de litio.

Ambos metales son fundamentales para la fabricación de autos eléctricos y artículos electrónicos.

El nuevo ministro de Hacienda de Kast, Jorge Quiroz, anunció para las próximas semanas el envío al parlamento de una batería de proyectos de ley, entre ellos uno que rebaja el impuesto corporativo del 27 al 23%.

La medida, según Quiroz, busca reactivar la actividad económica y hacer frente al déficit fiscal que en 2025 alcanzó al 3,6%.