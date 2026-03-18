¿Irán enriquecía uranio? Inteligencia de EE.UU. revela un dato inesperado

Tras la renuncia del director de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC), Joseph Kent, quien fuera nombrado por el mismo Donald Trump, el informe entregado al Congreso estadounidense sobre qué hacía Irán con el uranio genera un gran revuelo.

Antes del inicio de la guerra den curso, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Irán se sentaron a negociar un pacto antinuclear, pero no hubo acuerdo. Washington exigía a los ayatolás que renuncien por completo al enriquecimiento de uranio y la eliminación total de su programa de misiles.

Kent dimitió ayer en protesta por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada -según dijo- por la “presión” israelí y una “campaña de desinformación”.

Joseph Kent, designado por Trump para dirigir el NCTC, fue el primer alto funcionario estadounidense que deja su cargo por desacuerdo con la guerra.

Informe para el Congreso

Hoy se conoció en el Congreso el testimonio de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, que Irán no hizo ningún intento de reconstruir su programa de enriquecimiento de uranio luego de que sus capacidades fueran destruidas en un ataque de Estados Unidos e Israel en junio de 2025.

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El testimonio de la jefa de inteligencia estadounidense, contradice de esa manera los argumentos del presidente Donald Trump para intervenir en la guerra en curso en Medio Oriente junto a Israel.

“Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no ha habido ningún esfuerzo por intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”, dijo, en un testimonio preparado para el Senado.

Acusación de EE.UU. e Israel

Estados Unidos e Israel acusan a la República Islámica -gobernada por los ayatolás- de querer fabricar una bomba atómica, pero Irán rechaza esas afirmaciones diciendo que su programa tiene un objetivo pacífico y civil.

Para producir una bomba nuclear se necesita uranio enriquecido por encima del 90%, algo que los técnicos iraníes parecen dominar ya al haber perfeccionado el enriquecimiento hasta el 60%, según un artículo de AFP.

Irán a segura necesitar el uranio que produce para aplicaciones médicas y para un reactor científico en Teherán.