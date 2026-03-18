Mundo
18 de marzo de 2026 - 12:00

Precio del petróleo se estabiliza cerca de los US$100

Extractor de petróleo en Midland, Texas.
Extractor de petróleo en Midland, Texas. 095153+0000 BRANDON BELL

HONG KONG. Los precios del petróleo cayeron hoy en el comercio asiático, pero se mantuvieron cerca de los 100 dólares el barril, presionados por el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Por AFP

Los precios persistentemente elevados del crudo amenazan con desatar una ola inflacionaria, en momentos que el estrecho de Ormuz, por donde pasa un quinto del petróleo y el gas del mundo, permanece cerrado por Irán.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, caía hoy 1,2% a 95,03 dólares el barril.

En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, perdía 0,7% a 102,66 dólares.

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Efectos en la bolsa

Igualmente, las bolsas asiáticas operaron hoy en terreno positivo, en particular Seúl, que se valorizó más de 3% por el auge de los gigantes de los semiconductores Samsung y SL hynix.

Tokio subió más de 2%, al tiempo que se dieron alzas en las bolsas de Taipéi, Sídney, Singapur y Wellington, mientras las de Hong Kong y Shanghái cayeron.