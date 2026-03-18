Precio del petróleo se estabiliza cerca de los US$100

Los precios persistentemente elevados del crudo amenazan con desatar una ola inflacionaria, en momentos que el estrecho de Ormuz, por donde pasa un quinto del petróleo y el gas del mundo, permanece cerrado por Irán.
El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, caía hoy 1,2% a 95,03 dólares el barril.
En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, perdía 0,7% a 102,66 dólares.
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Efectos en la bolsa
Igualmente, las bolsas asiáticas operaron hoy en terreno positivo, en particular Seúl, que se valorizó más de 3% por el auge de los gigantes de los semiconductores Samsung y SL hynix.
Tokio subió más de 2%, al tiempo que se dieron alzas en las bolsas de Taipéi, Sídney, Singapur y Wellington, mientras las de Hong Kong y Shanghái cayeron.