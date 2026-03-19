México reporta 189.830 repatriados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló en la conferencia de prensa presidencial que de este total, 152.072 ocurrieron por vía terrestre y 35.000 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación 'México te abraza'.

Además, la funcionaria indicó que 130.414 personas han sido atendidas por el programa, 94.656 de ellas en centros de atención en la frontera norte y 35.758 en centros de atención en Villahermosa y Tapachula, ambos en el sur de México.

“Quienes decidieron no ir a uno de estos espacios, de todas maneras se les da alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar natal en los puntos de entrada a nuestro país”, apuntó la funcionaria.

Asimismo, se han afiliado a más de 98.600 personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales.

Además, 14.228 personas han logrado conseguir un empleo formal en empresas privadas, y se han emitido más de 93.000 copias certificadas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, más de 114.800 personas han recibido una tarjeta de bienestar con 2.000 pesos (112 dólares) para cubrir sus gastos de traslado a sus comunidades de origen.

Rodríguez detalló además que más de 42.400 connacionales se incorporaron a programas públicos del bienestar.